Прощание с участником СВО Геннадием Старуновым прошло в Домодедове

В Домодедове на кладбище в Куприянихе простились с участником специальной военной операции Геннадием Старуновым. О гибели учителя основ безопасности жизнедеятельности из московской школы имени Маршала Чуйкова, лауреата всероссийского конкурса «Учитель года России» узнали в конце июля.

В 2022 году Геннадия Старунова признали «Учителем года Москвы», а в октябре он отправился в зону проведения специальной военной операции. На тот момент ему было 39 лет.

Проститься с Геннадием пришли коллеги, родственники и ученики. Многие восприняли трагедию как личную.

В церемонии также принял участие заместитель главы Михаил Надеждин.

«Спасибо за подвиг. Спасибо за возможность жить в свободной и независимой стране. В нашей ответственности — увековечить память», — добавил он.

Геннадий Старунов отправился на фронт добровольно и служил в 136-м отдельном разведывательном батальоне.

«Когда была объявлена мобилизация, настоящие патриоты, как он, встали на защиту», — сказал Михаил Гарданов, военный комиссар по городскому округу Домодедово и Ленинскому городскому округу.

Указом президента Российской Федерации Геннадий Старунов был посмертно награжден Орденом Мужества. Участники церемонии прощания отметили, что его героизм и патриотизм навсегда останутся в сердцах.