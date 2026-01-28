Прощание с погибшим бойцом СВО Сергеем Субботиным прошло в Чехове

На «Аллее Славы» на городском кладбище состоялись похороны участника СВО Сергея Субботина. Проводить бойца в последний путь пришли родные и близкие, а также представители администрации Чехова.

Отпевание бойца прошло в храме Зачатия праведною Анною Пресвятой Богородицы. Память воина почтили заместитель главы округа Вадим Шевырев и ветеран специальной военной операции Артем Чурилов.

По традиции на траурной церемонии семье Сергея передали флаг Российской Федерации, который укрывал его гроб. Этот стяг станет символом памяти и гордости для родных военнослужащего. Прощание с бойцом прошло под звуки оружейных залпов и гимн страны. Военные, выстроившись в парадный строй, отдали дань уважения своему товарищу.

Старший сержант Сергей Субботин родился 21 декабря 1980 года. Проживал в Чехове-2. В марте прошлого года заключил контракт и ушел отстаивать интересы России. Сергей служил в войсковой части 4463 старшим стрелком. 7 июня 2025 года погиб при исполнении военного долга. В Чехове осталась семья бойца: мать Галина Станиславовна, отец Николай Владимирович, супруга Елена и дочь Анастасия.