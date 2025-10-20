Прощание с погибшим бойцом СВО прошло в Чехове

Со всеми почестями проводили в последний путь героя специальной военной операции, жителя поселка Столбовая, рядового Алексея Сухарева. Проститься с бойцом пришли родные и близкие, а также представители администрации муниципального округа Чехов.

Алексей Сухарев ушел добровольцем на фронт, когда началась специальная военная операция. Он служил стрелком-телефонистом. Во время выполнения боевого задания 20 января защитник трагически погиб.

«Глубочайшие соболезнования родным и близким Алексея. Он был сыном, братом, дядей, но в первую очередь он был защитником, который отдал самое ценное, что есть у человека — свою жизнь за страну, за мирное небо над нами и нашими детьми», — сказал глава округа Михаил Собакин.