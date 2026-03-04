Прощание с героем СВО Юрием Быковским прошло в Чехове

Пресс-служба администрации м. о. Чехов

Фото: Пресс-служба администрации м. о. Чехов

Траурное мероприятие состоялось на Алее Славы 3 марта. В последний путь проводили героя специальной военной операции — гвардии младшего сержанта Юрия Быковского.

В апреле 2025 года боец отправился защищать интересы Родины и безопасность ее жителей в зоне проведения специальной военной операции на территории Донецкой и Луганской народных республик.

Юрий служил заместителем командира взвода — командиром боевой машины первого мотострелкового отделения первого мотострелкового взвода второй мотострелковой роты первого мотострелкового батальона. 31 января 2026 года Юрий Быковский погиб при исполнении воинских обязанностей.