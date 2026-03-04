Прощание с героем СВО Юрием Быковским прошло в Чехове
Траурное мероприятие состоялось на Алее Славы 3 марта. В последний путь проводили героя специальной военной операции — гвардии младшего сержанта Юрия Быковского.
В апреле 2025 года боец отправился защищать интересы Родины и безопасность ее жителей в зоне проведения специальной военной операции на территории Донецкой и Луганской народных республик.
Юрий служил заместителем командира взвода — командиром боевой машины первого мотострелкового отделения первого мотострелкового взвода второй мотострелковой роты первого мотострелкового батальона. 31 января 2026 года Юрий Быковский погиб при исполнении воинских обязанностей.
Проститься с героем пришли родные и близкие, а также представители администрации муниципального округа. Помощник благочинного церквей Чеховского церковного округа, настоятель храма Луки Симферопольского, священник Дионисий Пугачев отслужил заупокойную литию. Юрия Быковского похоронили со всеми воинскими почестями на новом городском кладбище.
«Мы глубоко скорбим об утрате настоящего защитника и верного сына Отечества. В то же время бесконечно гордимся его решимостью и подвигом, ставшим ярким примером беззаветного служения Родине», — сказал глава округа Михаил Собакин.