Промышленный объект, дома и автомобили пострадали при атаке ВСУ на Таганрог

Жилые дома и промышленный объект пострадали при воздушной атаке ВСУ на Таганрог. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«По уточненным данным, в ходе отражения воздушной атаки в Таганроге и Красносулинском районе силами ПВО уничтожено и подавлено семь БПЛА. Предварительно, в результате атаки люди не пострадали», — подчеркнул он.

Сейчас оперативные службы продолжают уточнять информацию о последствиях на земле. На данный момент установлено, что повреждения получили промобъект, жилые дома, подводящие газовые коммуникации и легковые авто.

В регионе продолжает действовать режим опасности БПЛА, обратил внимание Слюсарь. После того, как его снимут чрезвычайные службы приступят к устранению последствий атаки.