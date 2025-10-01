Прокуроры провели прием участников СВО в госпитале в Солнечногорске
В Солнечногорске на базе местного военного госпиталя состоялся личный прием военнослужащих. Встречу провели сотрудники надзорного ведомства.
Заместитель военного прокурора 98-й военной прокуратуры гарнизона Алексей Юдинцев и его коллега из надзорного органа Московской области встретились с военнослужащими, проходящими лечение и реабилитацию.
Основные вопросы, которые интересовали бойцов специальной операции, касались предоставления льгот и социальных гарантий, а также получения федеральных и региональных выплат.
Всем обратившимся за консультацией дали необходимые разъяснении. По заявкам, которые требовали вмешательства прокурора, организовали проверки.