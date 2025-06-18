Прокурор Шатуры провел встречу с участниками СВО и их семьями

Фото: Участники СВО на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым / Медиасток.рф

В Шатуре провели прием участников специальной операции и членов их семей. С жителями пообщались исполняющая обязанности городского прокурора Анастасия Пантюхина, глава округа Николай Прилуцкий и руководитель Ассоциации ветеранов СВО муниципального округа Василий Карпов.

На встрече также присутствовали представители социальной защиты населения и военного комиссариата.

Жители обращались по различным вопросам — от трудоустройства до оформления льгот и документов ветеранов боевых действий.

Особое внимание уделили супруге одного из бойцов, которой помогли оформить положенные меры поддержки. Эту работу провели сотрудники городской прокуратуры совместно с Окружным управлением социального развития № 9.

Все обратившиеся получили подробные консультации и исчерпывающие ответы на свои вопросы.