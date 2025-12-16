Прокуратура Домодедова помогла семье участника СВО восстановить права на жилье

Решать вопросы различного характера помогают военнослужащим и их семьям в прокуратуре Домодедова. Накануне удалось восстановить в правах одного из участников спецоперации.

Исковое заявление по этому поводу подали по инициативе прокуратуры. После Домодедовский городской суд полностью восстановить права семьи на недвижимость. Московский областной суд оставил решение без изменений.

Также в прокуратуру обращаются за защитой социальных прав, получением выплат, медицинским обслуживанием и юридической поддержкой. Здесь помогают с оформлением документов и разъясняют порядок получения мер поддержки.

К примеру, по обращению матери участника СВО приостановили исполнительное производство и вернули незаконно списанные деньги.

Отметим, что помощь участникам СВО и их родственникам для прокуратуры Домодедова находится на особом контроле.