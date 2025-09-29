Производство реторт-пакетов для военных развернули в зоне спецоперации

Технология позволяет сжимать суточные пайки до небольших размеров, благодаря чему военные могут класть их в карманы. Такие пакеты выдерживают падения с высоты, например с квадрокоптеров, что позволит в случае необходимости быстрее доставлять еду.

«Ранее мы производили реторт-пакеты самостоятельно и дошли до производства порядка 100 тысяч штук в месяц, но потом решили, что рациональнее доставить необходимое оборудование в подразделения, а не возить пакеты коробками постоянно», — рассказал руководитель всероссийского волонтерского объединения «Консерватория Z» Владислав Севастьянов.

В такие пакеты можно поместить крупы, каши или говядину. В одном пакете 380 граммов. Военнослужащие уже оценили новую технологию и отметили, что благодаря ей работать на передовой стало удобнее.