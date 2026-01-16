Производство дронов планируют запустить в Лосино-Петровском колледже

Руководство учебного заведения обсудило это на встрече с главой округа. Также в колледже готовят операторов беспилотников и хотят привлечь к преподаванию ветеранов СВО.

Заведующая структурным подразделением № 7 Щелковского колледжа Ирина Сафонова встретилась с главой Лосино-Петровского Сергеем Джеглавом. Она поблагодарила за помощь в решении хозяйственных вопросов, например, ввод в эксплуатацию актового зала.

Основной темой стали планы развития направления «Оператор беспилотных летательных аппаратов». В колледже уже доступны два курса: для школьников 8-9 классов (108 часов) и ускоренная программа для взрослых (56 часов).

В перспективе — запуск собственной производственной линии БПЛА и создание учебной базы. Также руководство хочет пригласить ветеранов специальной военной операции преподавать, чтобы они поделились практическим опытом.

Сергей Джеглав поблагодарил Ирину Сафонову за продуктивный диалог и пообещал взять обозначенные инициативы на личный контроль.