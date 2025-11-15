Программу адаптации для ветеранов СВО запустили в спорткомплексе «Радуга» в Дубне

Ветераны СВО смогут восстановить физическую форму и разгрузиться психологически в комплексе «Радуга» в Дубне. Им предоставили возможность заниматься в спортивном зале и плавать в бассейне.

Среди постоянных посетителей — Вячеслав Романов. Он четыре месяца служил на линии боевого соприкосновения, а до этого работал в полиции. Сейчас Вячеслав снова занимает гражданскую должность и высоко оценивает помощь города в реабилитации бойцов.

«У нас действует большая программа адаптации для ветеранов СВО. Делаем все возможное, чтобы дома они чувствовали себя максимально уверенно. Наша спортивная школа теперь тоже включена в эту работу», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Чтобы воспользоваться льготой, ветераны СВО должны предоставить администратору спорткомплекса заявление, копии удостоверения и справки об участии в спецоперации.