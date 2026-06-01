Программа переподготовки для ветеранов СВО открылась в Одинцове

В Одинцовском филиале МГИМО началась программа профессиональной переподготовки для участников специальной военной операции. Обучение пройдут 30 ветеранов боевых действий из 17 регионов России, которые освоят современные подходы к управлению городской инфраструктурой и развитию территорий.

Слушателями курса стали представители разных профессий и возрастных групп. Среди них инженеры, юристы, экономисты, работники медицинской сферы и специалисты нефтегазовой отрасли. Возраст участников варьируется от 23 до 50 лет. После завершения обучения они смогут применять полученные знания в сфере муниципального и регионального управления.

Образовательная программа включает 657 академических часов. Учебный план состоит из семи модулей, посвященных ключевым направлениям развития городского хозяйства. Участники изучат вопросы цифровой трансформации, использование искусственного интеллекта в управлении, инвестиционную деятельность, проектное сопровождение, бюджетное планирование, государственные закупки и экологическую повестку.

«Программа ориентирована на подготовку специалистов, которые смогут эффективно работать над развитием современных территорий и решением задач городского хозяйства», — отметили организаторы обучения.

Помимо занятий в аудиториях, для слушателей подготовили выездную часть курса. В рамках практической подготовки они посетят объекты Москвы и Подмосковья, связанные с управлением инфраструктурой и реализацией крупных проектов. В программу вошли Московская областная дума, ситуационные центры, предприятия энергетического комплекса, объекты водоснабжения и газоснабжения, предприятия по переработке отходов, а также институты развития.

Лекции и практические занятия проведут преподаватели МГИМО, представители профильных министерств и ведомств, руководители отраслевых организаций, эксперты и специалисты, имеющие опыт работы в сфере государственного и муниципального управления.

Обучение продлится до 31 июля. Итоговым этапом станет защита проектов, над которыми участники будут работать в течение всего курса.