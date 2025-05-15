Программа «Герои Подмосковья» получила заявки на участие от 2,5 тысячи человек

Программа «Герои Подмосковья» собрала заявки от 2,5 тысячи человек — как действующих участников, так и ветеранов СВО. Более 800 из них проявили себя в боях и были награждены государственными наградами. Об том сообщили в Министерстве территориальной политики Московской области.

«Среди тех, кто хочет присоединиться к программе — три Героя России. Также заявки в программу подали 55 женщин. Конечно, в большинстве случаев это кандидаты из Московской области, но есть и участники из других регионов — ДНР, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Самарской, Ростовской областей», — отметила вице-губернатор Московской области Мария Нагорная.

Первый этап отбора завершился 30 апреля, а его итоги подвели на втором заседании Общественного совета программы. В совет входят Герои России, общественные деятели, военные корреспонденты, офицеры спецподразделений, депутаты Госдумы и представители духовенства.

Заместитель председателя Общественного совета программы, подполковник Андрей Фролов, сообщил, что после изучения ситуации и критериев, предъявляемых к участникам, совет решил дать всем кандидатам шанс продолжить участие. Он отметил, что программа дает возможность получить ценный опыт, развить навыки и реализовать себя в управленческой сфере, где планируется дальнейшее трудоустройство.

Тестирование второго этапа проходит онлайн. Его разработала Высшая школа государственного управления РАНХиГС. Депутат Госдумы и член Общественного совета Сергей Колунов рассказал, что участникам предстоит серьезная работа — тест состоит примерно из 200 вопросов. Главная задача — помочь героям найти достойную работу.