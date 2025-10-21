Сегодня 09:13 Профессиональную швейную машину получили волонтеры в Лыткарине 0 0 0 Фото: 360.ru Спецоперация

В Лыткарине оказали помощь коллективу местного подразделения благотворительной организации «Золотые руки ангела». Добровольцам передали профессиональную швейную машинку и другие необходимые товары для производства текстильных изделий.

За три года функционирования объединения волонтеры сделали более 4 тысяч маскировочных сетей и тактических носилок для бойцов специальной военной операции. Добровольцы также изготавливают эвакуационные стропы, противотепловизионные покрывала, окопные свечи и другую нужную на фронте продукцию.

Организация расширяет выпуск новых видов экипировки, включая нашлемники, спасательные браслеты, пончо и костюмы «Леший», что значительно повышает защиту бойцов на передовой. Каждое изделие, которое делают волонтеры, спасает жизни и помогает военнослужащим выполнять их задачи.

Команда волонтеров регулярно проводит открытые мастер-классы в учреждениях культуры и образования округа. Вступить в ряды добровольцев могут все желающие вне зависимости от возраста.