Профессиональную швейную машину получили волонтеры в Лыткарине
В Лыткарине оказали помощь коллективу местного подразделения благотворительной организации «Золотые руки ангела». Добровольцам передали профессиональную швейную машинку и другие необходимые товары для производства текстильных изделий.
За три года функционирования объединения волонтеры сделали более 4 тысяч маскировочных сетей и тактических носилок для бойцов специальной военной операции. Добровольцы также изготавливают эвакуационные стропы, противотепловизионные покрывала, окопные свечи и другую нужную на фронте продукцию.
Организация расширяет выпуск новых видов экипировки, включая нашлемники, спасательные браслеты, пончо и костюмы «Леший», что значительно повышает защиту бойцов на передовой. Каждое изделие, которое делают волонтеры, спасает жизни и помогает военнослужащим выполнять их задачи.
Команда волонтеров регулярно проводит открытые мастер-классы в учреждениях культуры и образования округа. Вступить в ряды добровольцев могут все желающие вне зависимости от возраста.