Проект Орехово-Зуевского округа вышел в финал всероссийской премии

Проект «Путь к новой жизни» стал одним из финалистов всероссийской муниципальной премии «Служение». Инициатива направлена на реабилитацию и трудоустройство демобилизованных участников специальной военной операции.

Реализацию проекта осуществляет администрация Орехово-Зуевского городского округа совместно с фондом «Защитники Отечества», Комитетом семей воинов Отечества, Ассоциацией ветеранов СВО, Орехово-Зуевским благочинием и местным отделением партии «Единая Россия».

В рамках инициативы в муниципалитете был создан Центр ортопедии и протезирования, запущены программы реабилитации через спорт для участников СВО, а также трудоустроены восемь бывших военнослужащих.

Премия «Служение» проводится Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления по поручению президента России Владимира Путина. Всего в финал вышли три проекта Подмосковья.