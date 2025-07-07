Продукты здорового питания передадут из Чехова бойцам СВО и их семьям

На площадке нового пищевого производства встретились руководители организации по выпуску продуктов здорового питания и Благотворительной точки добра. Они объявили о сотрудничестве, в результате которого часть товаров будут регулярно отправлять участникам специальной военной операции и их родственникам.

Представители Благотворительной точки добра Ольга Разумова и Виктор Крикунов весной этого года уже доставляли партию продуктов для бойцов спецоперации и их семей. Часть гуманитарного груза вручили раненым защитникам в тверском госпитале, часть — военнослужащим на передовой Донбасса, остальное получили семьи, оставшиеся без поддержки мужей и отцов.

Помимо этого, помощь направят и другим категориям населения: пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям и малообеспеченным жителям. Благотворительная точка добра также сотрудничает с местными депутатами, церковными приходами и фондом «Небо для всех». Вместе они собирают и доставляют гуманитарные грузы нуждающимся.

Отметим, что в Чехове действуют и другие благотворительные организации, куда может вступить каждый желающий, список опубликовали на сайте администрации муниципального округа.