Продукты, мотоциклы, генераторы и технику передали из Балашихи в зону СВО

В администрации городского округа Балашиха состоялась церемония передачи гуманитарного груза для военнослужащих одного из подразделений, участвующих в специальной военной операции. Мероприятие прошло при участии главы города Сергея Юрова.

Сбор помощи стал возможен благодаря активной поддержке волонтеров, местных предприятий и жителей Балашихи. В состав груза вошли предметы, необходимые на передовой: мотоциклы, генераторы, различная техника, маскировочные сети, а также сладости, подготовленные волонтерской группой «Сетевые пчелки».

«Мы гордимся сплоченностью нашего сообщества и верим в наших бойцов. Ждем их возвращения домой с Победой!» — подчеркнул Сергей Юров.

Доставку груза в зону спецоперации взял на себя боец с позывным Бояша, который отправился на фронт по мобилизации в 2022 году. Для него это вторая гуманитарная миссия, но первая, связанная с доставкой мотоциклов. «Мотоциклы — это крайне удобный транспорт для подвоза топлива, продуктов и других грузов к позициям, где дежурят наши ребята. На крупной технике такие задачи не выполнить», — отметил он.

В Балашихе поддержка военнослужащих остается приоритетом. Сбор гуманитарной помощи проходит на регулярной основе с участием волонтеров, активистов «Молодой гвардии», школьников, представителей бизнеса, общественных организаций и сотрудников администрации. Совместными усилиями жители города вносят значительный вклад в помощь тем, кто защищает страну.