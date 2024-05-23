По словам музыкального продюсера Юрия Бардаша, заочно обвиненного СБУ по четырем статьям уголовного кодекса, он на протяжении двух лет пытался раскрыть украинцам глаза на то, что на самом деле происходит на Украине. Об этом сообщил RT .

Бардаш отметил что, живя в России, он увидел, как власти здесь заботятся о своем народе. И эта ситуация была прямо противоположная той, что он наблюдал на Украине.

«На Украине я видел другое. Я видел Зеленского, как беспощадно воруют у народа, как страну превращают в ничто, в пыль, в разруху», — объяснил продюсер.

Он добавил, что пытался быть своего рода рупором, который скажет правду украинскому народу. Несмотря на обвинения СБУ, Бардаш не пожалел о своих словах и заявил, что не мог не исполнить свой долг и промолчать.