Приговор украинскому активисту за призывы кастрировать россиян вступил в силу

Вынесенный Басманным судом приговор в отношении командира украинского добровольческого мобильного госпиталя Геннадия Друзенко* вступил в силу. Об этом сообщил ТАСС .

Представитель суда подтвердил, что Друзенко* заочно приговорили к 5,5 годам лишения свободы по статье «Возбуждение ненависти либо вражды в сети интернет». По его словам, решение суда не обжаловали, поэтому оно вступило в силу. Также обвиняемого объявили в розыск.

Друзенко* признали виновным в том, что в эфире украинского телевидения он призывал врачей кастрировать российских пленных. Позднее украинец извинился за свои слова и отметил, что сделал скандальное заявление на эмоциях.

В American Thinker предположили, что украинский медик публично принес извинения из-за опасений президента Украины Владимира Зеленского. Он испугался, что в результате скандала может лишиться поддержки со стороны Запада, заключили в издании.