Прием жителей прошел в центре бесплатной юридической помощи в Одинцове

Прием граждан состоялся Одинцовском центре бесплатной юридической помощи. Юристы предоставили специальные консультации участникам специальной военной операции и их близким.
Посетители и специалисты обсудили важные темы, касающиеся прав участников специальной военной операции. Среди них были такие вопросы, как получение выплат за ранения, порядок увольнения по категории «Д», а также возможность списания долгов по действующим ипотечным кредитам. Больше 10 человек обратилось за юридической помощью. Каждый из них получил индивидуальную консультацию по своей ситуации.
Активное участие в разрешении спорных ситуаций приняли руководитель Центра бесплатной юридической помощи в Одинцово Елена Пешехонова, а также социальный координатор Одинцовского филиала Фонда защитников Отечества Жанна Баринова. Консультации проводили опытные адвокаты, представляющие Ассоциацию профессиональных юристов Московской области.
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