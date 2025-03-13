Прием жителей прошел в центре бесплатной юридической помощи в Одинцове

Посетители и специалисты обсудили важные темы, касающиеся прав участников специальной военной операции. Среди них были такие вопросы, как получение выплат за ранения, порядок увольнения по категории «Д», а также возможность списания долгов по действующим ипотечным кредитам. Больше 10 человек обратилось за юридической помощью. Каждый из них получил индивидуальную консультацию по своей ситуации.

Активное участие в разрешении спорных ситуаций приняли руководитель Центра бесплатной юридической помощи в Одинцово Елена Пешехонова, а также социальный координатор Одинцовского филиала Фонда защитников Отечества Жанна Баринова. Консультации проводили опытные адвокаты, представляющие Ассоциацию профессиональных юристов Московской области.