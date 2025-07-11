Прием заявок на конкурс «Женщина-Герой 2025» начался в Химках

Открытие конкурса «Женщина-Герой 2025» приурочили ко Дню семьи, любви и верности. Заявки от участниц принимаются до 22 августа на официальном сайте.

Женщины из семей участников специальной военной операции, проживающие в Московской области, могут принять участие в конкурсе «Женщина — Герой 2025». Его цель — поддержать традиционные семейные ценности и показать вклад женщин в укрепление семьи и поддержку защитников Отечества.

Конкурс предполагает творческий формат: участницы смогут выразить любовь к Родине и семье, рассказать о своей поддержке бойцов СВО и продемонстрировать личную гражданскую позицию.

«Этот проект призван напомнить, что наши женщины остаются красивыми, сильными и уверенными в себе в любых, даже самых непростых обстоятельствах. Несмотря ни на что, они сохраняют тепло семейного очага, поддерживают родных, воспитывают детей. Не просто так девизом конкурса стала фраза „Сила женщины — сила России“», — подчеркнул депутат Госдумы, сопредседатель Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Сергей Колунов

.Организаторами конкурса выступили Ассоциация ветеранов СВО Московской области, Министерство территориальной политики и Министерство информации и молодежной политики региона.

Финальный этап конкурса пройдет 30 ноября, в День матери, в Музее Победы на Поклонной горе. Оценивать участниц будет жюри, в состав которого войдут представители культуры, участники СВО, общественные деятели, депутаты и лидеры мнений. Председателем жюри станет заслуженный артист России SHAMAN.