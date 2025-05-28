Прием военнослужащих СВО и их семей прошел в Богородском округе

Расширенный прием военнослужащих специальной военной операции и их семей прошел по инициативе Центра поддержки участников СВО. Заявители получили ответы на вопросы, касающиеся положенных выплат и мер социальной поддержки.

Встречу посетили депутат Московской областной Думы Владимир Пекарев, председатель Совета депутатов Богородского округа Владимир Хватов, депутаты фракции «Единая Россия» Павел Ермилов, Анна Кириллова и Павел Волнов.

В приеме также приняли участие представители Ногинской городской прокуратуры, Московского областного фонда «Защитники Отечества», администрации Богородского округа и юристы коллегии адвокатов Московской области «Фемида».

В этот день за помощью обратились 12 человек. Большинство вопросов касалось предоставления мер социальной поддержки, выплат денежного довольствия и назначения военной пенсии.

Также потребовалась помощь в решении вопросов о подключении газа по программе «Социальная газификация», о списании задолженности по кредитам и проведении ремонта кровли многоквартирного дома, в котором проживает семья одного из военнослужащих.

Все заявители получили консультации. По большинству вопросов решение удалось найти сразу же в ходе приема. Вопросы, требующие более подробной проработки, решат совместно с профильными специалистами администрации Богородского округа.

«Оказание содействия участникам спецоперации и членам их семей остается приоритетным в работе депутатов», — подчеркнул депутат Московской областной Думы Владимир Пекарев.

Подобный формат работы важен и нужен, поскольку позволяет охватить существенный блок проблем. Депутат Московской областной Думы Владимир Пекарев отметил, что, как и прежде, семьи участников спецоперации будут сопровождаться до окончательного решения всех вопросов — никто не останется без внимания.