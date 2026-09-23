Прием участников СВО прошел в Солнечногорске

Обращение участника СВО рассмотрели непосредственно во время приема. Бойца проконсультировали адвокат и представитель военного комиссариата. Ему разъяснили, что для решения вопроса необходимо подготовить исковое заявление в суд и направить его в войсковую часть, к которой прикреплен участник СВО. Дальнейшее сопровождение обращения взяли на себя специалисты.

«С каждым днем к нам обращается все больше участников специальной военной операции, ветеранов и членов их семей. Мы всегда на связи и делаем все, чтобы помочь: внимательно выслушиваем, подключаем специалистов, связываемся с ответственными лицами и организациями. Нам важно, чтобы каждый получил ту поддержку, за которой пришел», — сказала советник главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Ассоциация ветеранов СВО Солнечногорска предоставляет участникам и ветеранам психологическую и юридическую поддержку. Здесь также помогают решать вопросы реабилитации и адаптации, оформления льгот, трудоустройства, обучения и повышения квалификации. Кроме того, для участников сообщества проводят совместные мероприятия, праздники и мастер-классы. Ассоциация находится по адресу: ул. Красная, д. 22а, 1-й этаж.

Присоединиться к команде Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска можно, обратившись по телефону: +7(996)966-33-70.