Прием участников СВО и их семей провели в Балашихе

В общественной приемной партии «Единая Россия» в Балашихе состоялся Единый день приемов, на котором участники специальной военной операции и члены их семей могли задать юридические вопросы. В мероприятии приняли участие член местного политсовета партии Михаил Объедков и депутат совета депутатов городского округа Ульяна Кондрякова.

В ходе встречи было рассмотрено множество вопросов, среди которых особое внимание уделили обращению родственников одного из участников специальной военной операции. Они попросили о помощи в приведении в порядок квартиры в микрорайоне Железнодорожный.

Михаил Объедков пообещал, что помощь будет оказана, и в ближайшее время жилье приведут в надлежащий вид. «Мы понимаем, насколько важно поддерживать наших героев и их семьи, и будем делать все возможное для того, чтобы помочь им в решении насущных проблем», — подчеркнул он.

Напоминаем, что любой житель округа может обратиться в местную общественную приемную партии «Единая Россия» по адресам: г. о. Балашиха, ул. Парковая, 7 и мкр. Железнодорожный, ул. Октябрьская, 11.