Прием участников СВО и их семей прошел в Павловском Посаде

Временно исполняющий обязанности главы Павлово-Посадского округа Сергей Балашов провел личный прием с участниками специальной военной операции и их семьями. Встреча состоялась 13 мая в приемной «Единой России».

Основными темами обращений стали вопросы жилищно-коммунального хозяйства, ремонта дорог, обустройства парковок и многие другие.

«Все эти, казалось бы, бытовые мелочи для родных бойцов — огромная головная боль, пока их защитник вдали от дома. Наша задача — помочь им. Разобрали каждый случай. Дал поручения.Будем решать», — отметил Сергей Балашов.

Личные приемы жителей регулярно проходят в Павловском Посаде на регулярной основе. График опубликован на официальном сайте администрации муниципалитета. Запись на личные приемы и «выездные администрации» по телефону: 2-99-05.