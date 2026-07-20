Прием участников СВО и их семей по вопросам соцподдержки прошел в Коломне

17 июля по всему Подмосковью, в том числе в Коломне, прошел Единый день приема участников специальной военной операции и членов их семей по вопросам социальной поддержки. Инициатором таких встреч выступила партия «Единая Россия».

В коломенское отделение партии за консультациями и помощью обратились военнослужащие и ветераны боевых действий, а также их родные и близкие. Сын Елены Онищенко — сержант Александр Шкутов — отправился исполнять свой воинский долг с первых дней спецоперации, служил командиром боевой машины. После ранения прошел лечение и вновь вернулся в строй. За отвагу и героизм был награжден орденом Мужества. В октябре 2022 года Александр погиб при выполнении боевой задачи. Посмертно военнослужащий удостоен второго ордена Мужества. Елена Онищенко обратилась в общественную приемную «Единой России» с вопросом оформления земельного участка, чтобы войти в программу социальной газификации.

В этот день в Коломне с обращениями жителей также работали депутат Государственной думы Никита Чаплин, глава городского округа Александр Гречищев и председатель коломенского отделения Союза женщин России Ася Исаева. Во время приема каждый заявитель смог лично рассказать о своей ситуации. По обращениям, требующим дополнительной проработки, были даны соответствующие поручения профильным специалистам, а их решение взято на контроль.