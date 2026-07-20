Прием участников СВО и их семей по вопросам соцподдержки прошел в Коломне
17 июля по всему Подмосковью, в том числе в Коломне, прошел Единый день приема участников специальной военной операции и членов их семей по вопросам социальной поддержки. Инициатором таких встреч выступила партия «Единая Россия».
В коломенское отделение партии за консультациями и помощью обратились военнослужащие и ветераны боевых действий, а также их родные и близкие. Сын Елены Онищенко — сержант Александр Шкутов — отправился исполнять свой воинский долг с первых дней спецоперации, служил командиром боевой машины. После ранения прошел лечение и вновь вернулся в строй. За отвагу и героизм был награжден орденом Мужества. В октябре 2022 года Александр погиб при выполнении боевой задачи. Посмертно военнослужащий удостоен второго ордена Мужества. Елена Онищенко обратилась в общественную приемную «Единой России» с вопросом оформления земельного участка, чтобы войти в программу социальной газификации.
В этот день в Коломне с обращениями жителей также работали депутат Государственной думы Никита Чаплин, глава городского округа Александр Гречищев и председатель коломенского отделения Союза женщин России Ася Исаева. Во время приема каждый заявитель смог лично рассказать о своей ситуации. По обращениям, требующим дополнительной проработки, были даны соответствующие поручения профильным специалистам, а их решение взято на контроль.
За консультацией обратилась и жительница Озер Ольга Тихачева. Ее сын был мобилизован в сентябре 2022 года, получил статус ветерана боевых действий. Недавно семья узнала, что военнослужащий имеет право на компенсацию расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг. Во время приема женщине подробно разъяснили порядок оформления льготы и рекомендовали обратиться в фонд «Защитники Отечества», где помогут подготовить необходимые документы и расскажут, чем еще может воспользоваться семья бойца.
В Московской области сегодня действует более 40 мер социальной поддержки участников специальной военной операции и их родных. Среди наиболее востребованных — единовременные выплаты, компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, предоставление путевок детям в оздоровительные лагеря, юридическая и психологическая помощь, содействие в трудоустройстве и реабилитации. Такие тематические приемы позволяют жителям эффективнее решать возникающие проблемы, а те из них, что требуют дополнительной проработки, остаются на контроле у специалистов партийных общественных приемных до их полного разрешения.