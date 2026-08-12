Прием участников СВО и членов их семей прошел в Химках

Единый день приема участников специальной военной операции и членов их семей прошел в Химках. Основными темами обращений стали вопросы образования, земельных отношений и оформления льгот.

Участник специальной военной операции Владимир Коннов обратился за помощью в получении профессионального образования. Супруга военнослужащего Анастасия Михейкина уточнила возможность изменения льготной категории при поступлении дочери в детский сад. Марина Чернова попросила содействия в решении земельного вопроса.

По каждому обращению заявители получили подробные консультации. Специалисты разъяснили порядок дальнейших действий, а также помогли с подготовкой и сбором необходимых документов.

«Такие приемы — это реальная помощь людям, которые обращаются к нам с конкретными проблемами. Мы разбираем каждую ситуацию индивидуально, даем четкие рекомендации и берем исполнение обращений на контроль. Важно, чтобы каждый заявитель понимал: его вопрос услышан и не останется без ответа», — отметил депутат округа Артур Каримов.

Депутат Химок Юлия Мамай подчеркнула, что подобные приемы регулярно проходят в городском округе. Они позволяют оперативно рассматривать обращения жителей, информировать семьи участников специальной военной операции о доступных мерах поддержки и помогать с оформлением необходимых документов.