Прием участников СВО и членов их семей прошел в Богородском округе

Прием по жилищным и земельным вопросам для участников спецоперации и членов их семей провел депутат фракции «Единая Россия» в окружном совете Олег Карцов. Особое внимание уделялось вопросам предоставления льгот, оформления необходимых документов для получения земельных участков и улучшения жилищных условий.

Каждое обращение было тщательно рассмотрено. Заявителям предоставили подробные разъяснения по их правам и возможностям, в соответствии с действующим законодательством.

«Жителей в основном интересовали порядок и процедура постановки на учет для получения земельного участка, а также процесс оформления прав на него. Всем были предоставлены соответствующие консультации», — рассказал Олег Карцов.

Были намечены шаги для решения поставленных задач. По обращениям составили запросы для дальнейшей проработки и принятия необходимых мер.