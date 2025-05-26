Прием участников СВО и членов их семей прошел в Богородском округе

Прием по жилищным и земельным вопросам для участников спецоперации и членов их семей провел депутат фракции «Единая Россия» в окружном совете Олег Карцов. Особое внимание уделялось вопросам предоставления льгот, оформления необходимых документов для получения земельных участков и улучшения жилищных условий.
Каждое обращение было тщательно рассмотрено. Заявителям предоставили подробные разъяснения по их правам и возможностям, в соответствии с действующим законодательством.
«Жителей в основном интересовали порядок и процедура постановки на учет для получения земельного участка, а также процесс оформления прав на него. Всем были предоставлены соответствующие консультации», — рассказал Олег Карцов.
Были намечены шаги для решения поставленных задач. По обращениям составили запросы для дальнейшей проработки и принятия необходимых мер.
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