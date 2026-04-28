Прием семей военнослужащих прошел в Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска

В Ассоциации ветеранов специальной военной операции в Солнечногорске 24 апреля прошел очередной прием бойцов и членов их семей. Шесть человек обратились за помощью по актуальным социальным и правовым вопросам.

В мероприятии приняли участие координатор Солнечногорского отделения Ассоциации ветеранов СВО Ольга Гаврилюк, ветеран боевых действий и член Ассоциации Андрей Бакланов, а также два представителя адвокатской коллегии.

В рамках приема рассмотрели обращения, связанные с оформлением личного дела и удостоверения бойца, вопросы помощи в поиске без вести пропавших военнослужащих, а также вопросы компенсации за земельный участок.

«Мы осознаем всю значимость и сложность вопросов, с которыми сталкиваются наши военнослужащие и их семьи. Поэтому еженедельные приемы в Ассоциации ветеранов СВО — это возможность для них получить квалифицированную помощь. Юристы предоставляют консультационное сопровождение, составляют процессуальные документы и в ряде случаев представляют интересы обратившихся в судах», — отметила советник главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Получить поддержку участники специальной военной операции и их семьи могут в Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска по адресу: улица Красная, дом 22А, ТЦ «Солнечный», первый этаж.