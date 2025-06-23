Прием по вопросам медицины провели для участников СВО в Богородском округе

В Богородском округе состоялся прием для участников специальной военной операции и их семей, посвященный вопросам медицинского обеспечения. Мероприятие прошло при участии депутата Павла Ермилова и специалистов из медицинских и социальных служб.

На встрече жители получили возможность задать вопросы, касающиеся направления военнослужащих в специализированные медицинские учреждения, а также получения реабилитационных услуг и психологической поддержки. Среди участников мероприятия были заместитель главного врача Ногинской больницы Сильвия Парастаева, руководитель Центра поддержки участников СВО Иван Диков, социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Ольга Клюева и начальник отдела по социальным вопросам Людмила Вязелева.

Консультации проводятся регулярно, и на них жители поднимают широкий спектр тем, включая льготы на коммунальные услуги, переселение из аварийного жилья и подключение газа по программе «Социальной газификации». Каждый вопрос рассматривается индивидуально, а люди получают детальные разъяснения о правах и возможностях согласно законодательству. Многие проблемы удается решить немедленно, а более сложные вопросы передаются профильным специалистам.

«Наши тематические совместные приемы — своего рода „точка сборки“, где мы, объединяя наши усилия, наши возможности, можем еще более оперативно работать с обращениями жителей. Главная задача в том, чтобы люди не просто смогли прийти и рассказать о своих проблемах, но в том, чтобы найти решения, оказать конкретную помощь конкретному человеку, семье», — отметил Павел Ермилов.