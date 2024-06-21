Прием граждан прошел в отделении партии «Единая Россия» в Мытищах

На базе центра объединений гражданских инициатив «Единые» в Мытищах прошел прием граждан. Во время встречи обсуждались вопросы, связанные с темой специальной военной операции.

В заседании приняли участие первый заместитель секретаря Московского областного отделения партии «Единая Россия» Денис Перепелицын, лидер фракции «Единая Россия» Юрий Гончарук и атаман Мытищинского городского казачьего общества Григорий Шаповалов.

На мероприятии присутствовали два бойца с позывными Баюн и Звезда. Бойцу Баюну вручили бронежилет для защиты в боевых условиях. Боец Звезда выразил просьбу о помощи в приобретении средств радиоэлектронной борьбы для защиты от вражеских дронов.

Напомним, что общественная приемная местного отделения партии «Единая Россия» в городском округе Мытищи находится на улице Мира, 37.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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