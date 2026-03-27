Прием для участников СВО и их семей провели в Химках

25 марта в Химках состоялся прием жителей, посвященный вопросам социальной поддержки и защиты прав участников специальной военной операции и их семей. Мероприятие организовали прокурор Солнечногорского гарнизона, государственный фонд «Защитники Отечества» и представители Ассоциации ветеранов СВО.

К военному прокурору Александру Пустовому обратились 16 подопечных фонда «Защитники Отечества» из пяти городов Подмосковья: Химок, Дмитрова, Клина, Королева и Солнечногорска. Участники получили разъяснения по законодательству, рекомендации по взаимодействию с воинскими частями, информацию о мерах соцподдержки для семей и порядке оформления удостоверения ветерана боевых действий.

Государственный фонд «Защитники Отечества» вместе с надзорными органами продолжит следить за соблюдением прав участников спецоперации и их семей. За два года работы химкинский филиал фонда помог решить более тысячи обращений от жителей округа.

«Наша задача — не только защищать Родину на передовой, но и поддерживать тех, кто вернулся домой, помочь им адаптироваться к мирной жизни. Благодаря совместным усилиям фонда „Защитники Отечества“, Ассоциации ветеранов и других организаций, мы можем оперативно решать возникающие вопросы и оказывать необходимую поддержку», — отметил участник химкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО и лидер Движения общественной поддержки Владислав Степушин.