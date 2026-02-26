Прием бойцов СВО при участии военного прокурора прошел в Химках

В Химках состоялся совместный прием граждан, организованный прокурором военного Солнечногорского гарнизона, фондом «Защитники Отечества» и Ассоциацией ветеранов СВО. На встречу пришли 12 человек с вопросами о мерах поддержки, взаимодействии с воинскими частями и получении удостоверения ветерана боевых действий.

По каждому обращению участники получили подробные разъяснения законодательства и конкретные рекомендации от представителей надзорных органов и социальных служб.

Обратиться за поддержкой можно лично, по предварительной записи, по адресу: улица Пролетарская, дом 1 — по будням с 9:00 до 18:00, или по телефону: 8 (498) 602-00-23.

Государственный фонд «Защитники Отечества» совместно с надзорными органами продолжит контролировать соблюдение прав участников СВО и их семей в Химках. За два года работы сотрудники химкинского филиала фонда помогли разрешить более 1000 обращений от жителей округа.