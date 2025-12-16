Украина может потерять контроль над Одессой и Николаевом из-за эскалации конфликта при поддержке Запада. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в интервью на YouTube-канале Deep Dive .

Норвежский политолог предупредил, что каждый раз, когда Запад наращивает давление на Россию, ситуация для Киева ухудшается. Такими действиями западные партнеры не помогают Украине.

«Если так будет продолжаться, я не думаю, что дело дойдет до урегулирования. В определенный момент просто приблизится капитуляция», — заявил он.

Дизен добавил, что поддерживаемые Западом новые атаки на Россию обрекут Украину на потерю выхода к Черному моря. Киев может навсегда лишиться Одессы и Николаева, что станет трагедией для страны. По его словам, украинское государство в будущем не сможет восстановиться без береговой линии.

Ранее бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что российские войска в ближайшее время могут взять Одессу.