Минувшей ночью произошла массированная атака беспилотников на Москву и область, жертвой случившегося стал один человек. Под вражеским огнем оказался в том числе город Видное, жители которого рассказали 360.ru, как все произошло.

Один из очевидцев — Артур — сообщил, что около пяти часов утра сначала услышал грохот со стройки, находящейся неподалеку, а через пару минут — гул.

«Он все приближается-приближается — и взрыв прямо надо мной, где-то этажей шесть выше. После этого мы выбегаем — все разорвало, все валяется… Потом уже ПВО работала. Где-то вдалеке еще взрывалось», — описал он.

По последней информации губернатора Московской области Андрея Воробьева, в Ленинском округе — в самом Видном и деревне Сапроново — от обломков вражеских дронов пострадали шесть человек, включая ребенка. К счастью, ранения у всех легкие, угрозы их жизни нет.