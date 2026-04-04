При ударе дрона по предприятию «Севское ДРСУ» в Брянской области погиб человек

В Брянской области в результате атаки беспилотника погиб человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале .

Удар пришелся по территории предприятия «Севское ДРСУ» в городе Севск. В результате атаки погиб сотрудник организации.

Глава региона выразил соболезнования родным погибшего и отметил, что власти окажут необходимую помощь и поддержку.

На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

По данным Минобороны России, средства противовоздушной обороны в течение шести часов (с 9:00 до 15:00) сбили 21 украинский беспилотник над территориями Белгородской, Брянской и Курской областей.