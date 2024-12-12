При отражении атаки беспилотников в Северной Осетии никто не пострадал

Три украинских беспилотника сбили минувшей ночью в Моздокском районе, заявил в своем Telegram-канале глава Северной Осетии Сергей Меняйло. По имеющимся данным, в результате никто не пострадал.

«Сбиты три БПЛА. Жертв и разрушений нет. Оперативный штаб накануне с 23:00 перешел на круглосуточный режим работы», — добавил он.

Отдельно Меняйло обратил внимание на недопустимость публикации фото и видео, снятых на месте падения дронов.

«Наши враги могут в дальнейшем использовать эту информацию в своих целях! Прошу всех сохранять спокойствие и не реагировать на провокации», — попросил глава республики.

По данным Минобороны, в общей сложности в ночь на 12 декабря силы ПВО сбили 16 беспилотников.

Четыре из них — над Курской областью, один — над Чечней, три — над Северной Осетией и восемь — над Крымом.