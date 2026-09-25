При атаке ВСУ на гуманитарный конвой погибли три омича

Хоценко сообщил о гибели 3 человек при атаке ВСУ на гуманитарный конвой

Три жителя Омской области погибли в результате атаки ВСУ на гуманитарный конвой. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко .

«В результате подлой атаки ВСУ на гуманитарный конвой, следовавший из Омской области в зону СВО, погибло трое жителей Тары», — рассказал глава области.

Еще один человек получил ранение, ему оказывают необходимую помощь.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших. Он также поручил главе района и своему заместителю помочь семьям.

При ночной атаке ВСУ в Пермском крае погиб один человек. Мужчина скончался от осколочных ранений. Также в регионе под удар попал промышленный объект.

В Воронежской области украинские беспилотники ранили 13 человек, в том числе шестилетнего ребенка. Двое пострадавших находятся в реанимации, еще один — в стационаре. Остальным не понадобилась медицинская помощь.