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    При атаке ВСУ на гуманитарный конвой погибли три омича

    Хоценко сообщил о гибели 3 человек при атаке ВСУ на гуманитарный конвой

    Фото: РИА «Новости»

    Три жителя Омской области погибли в результате атаки ВСУ на гуманитарный конвой. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.

    «В результате подлой атаки ВСУ на гуманитарный конвой, следовавший из Омской области в зону СВО, погибло трое жителей Тары», — рассказал глава области.

    Еще один человек получил ранение, ему оказывают необходимую помощь.

    Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших. Он также поручил главе района и своему заместителю помочь семьям.

    При ночной атаке ВСУ в Пермском крае погиб один человек. Мужчина скончался от осколочных ранений. Также в регионе под удар попал промышленный объект.

    В Воронежской области украинские беспилотники ранили 13 человек, в том числе шестилетнего ребенка. Двое пострадавших находятся в реанимации, еще один — в стационаре. Остальным не понадобилась медицинская помощь.