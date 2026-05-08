Презентацию сборника стихотворений об СВО провели в Раменском

В Раменском издали новый сборник стихотворений, посвященный специальной военной операции, под названием «Окопный карандаш». Презентация прошла в малом зале Дворца культуры «Сатурн».

Первый сборник вышел в 2025 году, работа над ним началась в 2024-м. Председатель Совета депутатов Раменского округа Юрий Ермаков рассказал, что в прошлом году руководитель оргкомитета Юрий Фролов совместно с Гильдией предпринимателей и друзьями организовали это мероприятие, и приятно осознавать, что пошли дальше.

Организационный комитет под руководством Юрия Фролова принял к рассмотрению около 500 стихотворений от авторов, но лишь 65 из них вошли в итоговый второй сборник. Первый экземпляр получил признание от поэтической общественности и бойцов спецоперации.

«Тяжелое время, которое переживает Россия, рождает новых героев. Обо всех уголках нашей необъятной родины поэты пишут стихи, где рассказывают о нашей великой армии, связи фронта и тыла, единстве и победе», — поделился руководитель оргкомитета Юрий Фролов.

На презентации сборника также исполнили песни военных лет, выступали сами авторы стихотворений. Организаторы уверены, что выпуск сборников будет продолжаться.