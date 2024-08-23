Презентация сборника «СВОи стихотворения» пройдет в Орехово-Зуеве 24 августа

Фото: РИА «Новости»

Поэзия объединяет родных и близких бойцов, а самими военнослужащим дарит силу для достижения Победы. Руководитель подмосковного КСВО Марина Мигунова отметила, что идея создать сборник «СВОи стихотворения» пришлась по душе семьям российских военнослужащих.

Мигунова рассказала, что к проекту присоединились более 40 участников из 20 городских округов Подмосковья.

«Название само говорит о том, как мы проживаем через душу и сердце каждую историю о бойцах и их семьях! А благодарность ребят из зоны СВО для нас стала самой главной наградой. Ведь они — наши первые и главные читатели», — поделилась Мигунова.

Руководитель КСВО добавила, что планирует отправить сборник бойцам, которые лечатся в госпиталях, и в образовательные учреждения. Презентация пройдет в Орехово-Зуеве на Юбилейном проезде 24 августа в 12:00 в доме 5А.

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