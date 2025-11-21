Презентация сборника стихов поэтессы Елены Якушевой прошла в Ногинске

Новый поэтический сборник Елены Сидоровой-Якушевой «В то далекое лето» представили в Центре поддержки участников СВО и их близких. Среди гостей мероприятия были председатель Ассоциации ветеранов СВО Богородского округа Антон Иванов, бойцы и ветераны спецоперации, юнармейцы, друзья и почитатели творчества автора.

Поэт рассказала об истории написания текстов для сборника.

«В 2022 году, в феврале, в начале Специальной военной операции, как и многие другие, я активно следила за событиями на Донбассе. В то время некий телеканал передавал репортажи с места события, которые звучали из уст западных комментаторов, явно настроенных антироссийски. В эфир лилась откровенная ложь. Зачем? Почему показывают на нашем телевидении эту откровенную дезу? Возмущение было столь велико, что рука невольно потянулась к листу — появились первые строки стихов. Так возник триптих „Снова война“», — поделилась Елена Сидорова-Якушева.

Прозвучали стихи в авторском исполнении. Новый поэтический сборник — это уже седьмая книга автора. Это впечатления от встреч с нашими земляками, о красоте Богородского края, о нашей необъятной стране, о мужестве русского народа.

Председатель Ногинского отделения Союза художников Подмосковья Александра Мазуркевич поздравила автора с выходом новой книги и пожелала дальнейших творческих успехов. Поэт, бард, член Союза писателей России Сергей Кузнецов исполнил две песни собственного сочинения, посвященные мужеству и отваге наших бойцов — «Вот и друг мой ушел туда», «Работайте, братья!».

Первые экземпляры новой книги автор преподнесла в дар гостям вечера.

Елена Якушева — врач, писатель, журналист, художник — живет и работает в Ногинске. В 1984 году окончила Первый Московский медицинский институт имени И. М. Сеченова, после чего не один год проработала врачом. В 2003 году окончила Московский институт журналистики и литературного творчества. Несколько лет проработала в СМИ Подмосковья. Является членом Союза журналистов России.