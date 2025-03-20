Презентация сборника стихов о СВО прошла в Лобне

Творческая встреча состоялась в Детской городской библиотеке. Сборник стихотворений о специальной военной операции «Распятый закат…» представила Галина Мамонтова.

В книгу, которую издал волонтерский центр «Свечной блиндажик», вошли стихотворения двадцати авторов. Среди них есть непосредственные участники спецоперации, волонтеры, известные современные поэты.

Председатель организации «Единство», содействующей патриотическому воспитанию подрастающего поколения, Александр Туймедов рассказал старшеклассникам о деятельности волонтеров.

Добровольцы в Лобне постоянно поддерживают бойцов СВО — собирают и доставляют на фронт необходимую технику, продукты, средства гигиены и другие вещи. Волонтеры также отправляют военнослужащим письма с пожеланиями, рисунки, сборники стихотворений, чтобы поддержать их боевой дух. Александр Туймедов призвал участников встречи присоединиться к волонтерскому движению.