Презентация сборника рассказов о героях СВО прошла в Ногинске

Ведущей литературного вечера была заслуженная артистка Московской области Ирина Рыжакова. В память о тех, кто не вернулся с фронта, она исполнила «Аве Мария». Поддержать Александру Мазуркевич пришли близкие и друзья, коллеги по творческому цеху — как писатели, так и художники.

Среди почетных гостей были руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Антон Иванов, заместитель главы Богородского округа, член Союза писателей России Сергей Пастухов, председатель совета ветеранов Николай Огибалов.

Автор рассказала, как собирала материал для этой книги, отметив, что процесс шел совсем непросто, поскольку героям этих рассказов — участникам нынешних событий — очень тяжело делиться личным.

Поэт, бард, член Союза писателей России Сергей Кузнецов исполнил песни собственного сочинения, посвященные мужеству и отваге наших бойцов. Первые экземпляры книги автор преподнесла в дар гостям вечера.