Презентация сборника рассказов о бойцах СВО прошла в Музее Победы

В сборник вошли 43 подлинные истории участников специальной военной операции. При подготовке книги в филиалы фонда «Защитники Отечества» поступило более 750 историй от ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов.

«Наш общий долг — сохранить историческую правду, рассказы о подвигах героев, поэтому было принято решение продолжить издание историй участников спецоперации. Первая книга „Жизнь за други своя“ уже распространена по всем регионам России — библиотекам, музеям, театрам», — отметила председатель фонда Анна Цивилева.

Презентация книги началась с минуты молчания в память о погибших героях. После этого для гостей подготовили проморолик о второй книге и выступления бойцов СВО — авторов произведений, вошедших в сборник.

«Здесь, в тылу, тоже должна вестись постоянная качественная работа ради общей будущей победы. Это подлинно государственное дело. В нем участвуют не только бойцы и офицеры, но и скульпторы, поэты, художники и в целом весь народ», — подчеркнул Прилепин.

Напомним, первую книгу с историями ветеранов спецоперации «Жизнь за други своя» представили на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ 2 февраля 2024 года.

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