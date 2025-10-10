Презентация новой поэтической книги Нины Поповой прошла в Балашихе

В библиотеке имени Тютчева состоялась торжественная презентация новой книги поэтессы, заместителя ответственного секретаря правления Союза писателей России и главного редактора литературного журнала «Балашиха — голоса сердец» Нины Поповой. Автор представила читателям свой свежий сборник стихов под названием «Присягая на верность весне».

Сборник объединяет лирические произведения и фронтовую поэзию, созданные под впечатлением от поездок автора в зону проведения специальной военной операции и в Сирию. Многие стихи были написаны на «фронтовых» маршрутах, что придает им особую искренность и глубину. Во время творческого вечера Нина Попова и ее внучка Феодора прочитали гостям несколько стихотворений из новой книги.

«Это мероприятие становится для меня началом нового пути, новой книги. Не случайно я решила провести первую презентацию именно здесь. Хочу, чтобы каждая новая книга впервые звучала именно в Балашихе», — поделилась Нина Попова.

Сборник включает около 300 стихотворений, разделенных на тематические блоки: лирика, фронтовая поэзия, произведения о Родине, природе, коллегах-писателях и любви. Тираж книги составил тысячу экземпляров, часть которых автор намерена передать военнослужащим, находящимся в зоне специальной военной операции.

Нина Попова дважды награждена медалью Министерства обороны Российской Федерации «За милосердие». Она стала участницей первой агитбригады, сформированной администрацией президента и Министерством обороны РФ, и уже 22 июня 2022 года отправилась в зону боевых действий для оказания поддержки военнослужащим.