Презентация книги об участниках СВО прошла в Лобне

Событие состоялось в театре «Камерная сцена» 5 марта. На мероприятии присутствовали семьи участников специальной военной операции — героев книги, а также сами военнослужащие.

Автором второй книги из цикла «Лица героев Лобни» стала Мария Калачева. Истории лобненских героев СВО она собирает с 2024 года. Книги Марии Калачевой наполнены искренними чувствами -патриотизмом, любовью, надеждой, поддержкой и верой.

Глава Лобни Анна Кротова поздравила автора книги с выходом второго издания и выразила слова поддержки близким погибших бойцов СВО. «Мы разделяем боль потери и преклоняемся перед подвигом ваших сыновей, мужей и отцов», — сказала руководитель муниципалитета.

Один из героев издания, Дмитрий Полищук, на презентации трогательно поблагодарил со сцены свою мать воспитание и вложенные ценности.

Мария Калачева рассказала, что планирует продолжить собирать и передавать будущим поколениям истории военнослужащих.