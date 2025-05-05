Презентация книги о героях СВО прошла в Богородском округе

«Солдатские истории» рассказывают о реальных событиях, записанных со слов участников боевых действий. Это истории о воинской доблести, смекалке, взаимовыручке и беззаветной любви к Родине бойцов, находящихся в зоне спецоперации и выполняющих боевые задачи порой ценой собственной жизни, своеобразная летопись подвига. Александра Мазуркевич прочитала несколько новых рассказов. После презентации автор ответила на вопросы и получила в свой адрес много теплых слов.

Творческие встречи писательницы и художницы Александры Мазуркевич с поклонниками всегда проходят увлекательно и познавательно. Среди гостей вечера были председатель Ногинского отделения «Боевое братство» Александр Хатин и председатель Совета ветеранов Богородского округа Николай Огибалов. Они отметили душевность прозы и пожелали писательнице творческого вдохновения.

Заслуженная артистка Московской области, актриса Московского областного театра драмы и комедии Ирина Рыжакова и талантливый музыкант, композитор Стас Хасанов преподнесли писательнице музыкальные подарки. Примечательно, что Стас исполнил песню, музыку к которой он сочинил сам, а слова написаны заместителем главы Богородского округа Сергеем Пастуховым, членом Союза писателей России. Стихотворение вошло в новый сборник «Чтобы мир становился добрее…», также посвященный героям спецоперации.

Священник Владимир Евтягин, иерей Богоявленского собора Ногинска, поведал свои истории из зоны спецоперации — батюшка часто ездит к бойцам. Он отметил высокую степень важности проделанной писательницей работы. Современники и наши потомки должны знать достоверно о происходящем на фронте, о том, какой ценой шаг за шагом дается бойцам освобождение территорий, о тернистом пути к победе.