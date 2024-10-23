Преступники выдавали себя за «Ахмат», заманивая бойцов СВО в рабство

Действующие бойцы и ветераны спецоперации, а также гражданские люди начали попадать в рабство преступников, выдающих себя за бойцов спецназа «Ахмат». Об этом Lenta.ru рассказала президент Межрегионального общественного движения «Альтернатива» Вера Грачева.

Она сообщила о случаях, когда в рабство обманным путем заманили людей, даже не снявших военную форму. В такой ситуации оказался россиянин по имени Антон (имя изменено), к которому подошли два человека, заявившие, что они представители «Ахмата». Они предложили ему заключить контракт, но вместо воинской части отвезли Антона в частный дом. Когда он стал задавать вопросы, его жестоко избили, сломав ребро, разбив лицо и выбив два зуба.

«Потом военному сказали, что теперь он будет работать на стройке или дворником», — рассказала Грачева.

Другая история произошла с девушкой по имени Анна, которая хотела участвовать в СВО. Заявление о желании заключить контракт она оставила на госуслугах. С ней связался неизвестный, сообщив, что нужно приехать в Москву. Она согласилась, но в результате попала ее привезли сначала в Пермь, а затем на какую-то ферму. Ей повезло, она смогла сбежать.

Грачева предупредила, что преступники могут выдавать себя за волонтеров и сотрудников агентств по трудоустройству.

Ранее представитель движения «Альтернатива» Арина Файрушина рассказала об освобождении шести человек из рабства на ферме в Ростовской области.