Премию губернатора Подмосковья вручили семье погибшего участника СВО из Видного

В рамках премии «Мы рядом. Доброе дело» 1 декабря губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил награду семье погибшего участника специальной военной операции Руслана Григорьева из Видного в номинации «Герои на службе». Из рук губернатора ее получила супруга Оксана Григорьева, вместе с дочерями.

Руслан Григорьев, родом из Лисичанска, переехал с семьей в Видное в 2017 году. После гибели дяди на фронте он сам стал добровольцем, служил старшим механиком-водителем в танковом батальоне. Несмотря на тяжелые ранения, он вернулся на передовую, но трагически погиб 26 февраля 2025 года во время атаки дронов.

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов подчеркнул героизм Руслана и его важное место в истории Подмосковья. «Его имя навсегда вписано в летопись нашего региона как символ отваги и любви к Отчизне», — отметил он.

В честь Руслана в Видновской школе № 11, где учится его дочь Мария, была открыта «Парта Героя», что станет напоминанием о подвиге и мужестве настоящих защитников Родины.