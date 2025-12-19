Премию губернатора Подмосковья вручили четырем жителям Балашихи

Губернатор Московской области Андрей Воробьев 18 декабря вручил награды лауреатам 13 губернаторской Премии «Мы рядом. Доброе дело». Церемония отметила вклад общественных деятелей, волонтеров, бойцов и членов семей героев, в том числе погибших, в поддержку участников специальной военной операции и социально значимые инициативы региона.

Особое внимание привлек момент награждения жителя Балашихи, бойца с позывным «Арт». По данным организаторов, доброволец служил в мотострелковом полку, уничтожил более 12 объектов противника и был награжден медалью «За воинскую доблесть» второй степени. На церемонии «Арт» впервые после долгой разлуки встретился со своими родителями. Отец, также участник СВО, выразил благодарность губернатору за возможность присутствовать на награждении.

Лауреаткой в номинации «Доброе дело» стала руководитель Регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе Елена Жарова. Елена Михайловна занимается общественной деятельностью с 2012 года и руководит несколькими крупными сообществами округа, включая «Волонтеры Балашихи», «Сетевые Пчелки Балашихи» и «Женский клуб Гармония», координируя проекты помощи и социальной поддержки.

Также премии получили начальник учебно‑тренировочного комплекса ЦСП «Витязь» Николай Ряжских и инструктор по оказанию первой помощи и тактической медицине Центра, ветеран СВО Тимур Юнусов. Награды вручали в том числе Герой России, почетный житель Московской области и руководитель Балашихинского Совета ветеранов Сергей Лысюк — основатель спецназа и директор ЦСП «Витязь».

Премия «Мы рядом. Доброе дело» проводится в Подмосковье по инициативе губернатора с 2013 года. За это время более 13 тысяч человек стали ее лауреатами, а общий призовой фонд превысил 1,5 миллиарда рублей. Победители могут направлять полученные средства на закупку помощи для бойцов, логистику гуманитарных грузов и реализацию собственных социальных проектов.